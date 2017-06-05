Британская полиция провела новые задержания за нападения в Лондоне

Британская полиция сообщает о новых рейдах и задержаниях в рамках расследования нападения в центре Лондона вечером 3 июня, в результате которого погибли семь человек. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Несколько человек были задержаны», – говорится в заявлении полиции по итогам двух утренних операций, проведенных на востоке Лондона 5 июня.

Глава полиции Лондона Крессида Дик заявила BBC, что полиции удалось собрать «огромное количество материалов для судебно-медицинской экспертизы» после осмотра фургона, на котором нападавшие сбивали людей на Лондонском мосту.

Кроме того, глава полиции сообщила, что удалось установить личности нападавших, но их имена пока не называют.

3 июня во центре Лондона грузовик въехал в группу пешеходов на Лондонском мосту, затем нападавшие в соседнем районе «Боро Маркет» с ножами атаковали людей в ресторанах. Полиция убила всех трех нападающих. Во время стрельбы был случайно ранен один прохожий.

По последним данным, 7 человек погибли, 36 человек с различными травмами сейчас находятся в больницах. Полиция арестовала 12 человек после нападения, которое было квалифицировано как террористический акт. Боевики группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за теракт.