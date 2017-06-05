Экс-директора Библиотеки украинской литературы приговорили к условному сроку

Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину, которую признали виновной в экстремизме и растрате. Об этом 5 июня сообщает Радіо Свобода.

Раньше гособвинение попросило назначить Шариной пять лет лишения свободы условно. Защита просила оправдать экс-директора.

По версии следствия, в 2011-2015 годах Шарина распространяла признанную в России экстремистской книгу лидера УНА-УНСО Дмитрия Корчинского, а также вела «антироссийскую пропаганду» с помощью другой печатной продукции. С октября 2015 года Шарина находится под домашним арестом. Вину она не признает.

В марте 2017 Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Шариной на условия домашнего ареста. Правозащитный центр «Мемориал» признал ее политзаключенной