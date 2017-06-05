Советский и российский музыкант, основатель, лидер и вокалист рок-группы «Крематорий» Армен Григорян, а также его коллеги по группе с 5 июня числится в базе сайта «Миротворец».

В сообщении говорится, что музыкант попал в «Чистилище» за «незаконное пересечение государственной границы Украины и концертную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма».

Накануне журналист Айдер Муждабаев сообщил, что в музыкальном фестивале Atlas Weekend, который пройдет в Киеве 28 июня-2 июля, может принять участие и группа «Крематорий».

На сайте «Миротворец» уже размещены данные других российских исполнителей, посещавших Крым после его аннексии Россией. В частности, Валерия Леонтьева, Сергея Шнурова, Стаса Пьехи, Юлианны Карауловой, Татьяны Липницкой (известна под псевдонимом Бьянка), Дианы Гурцкой, Юрия Лозы и Юлии Самойловой. Также сообщалось, что в список «Миротворца» попал Михаил Шуфутинский.

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.

Центр заявляет, что осуществляет фиксацию и безопасное хранение информации об «объектах исследования», в действиях которых есть признаки «преступлений против национальной безопасности Украины, жизни и здоровья человека, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».