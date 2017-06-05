Жена крымского адвоката Семедляева: налоговики хотели фотографировать наш дом

Жена крымского адвоката Эдема Семедляева Эльвина рассказала Крым.Реалии, что представители российской налоговой службы в Крыму 5 июня пришли к их дому, чтобы сделать фотографии. По данным российских служб, по адресу проживания семьи адвоката находится гостиница.

«Пришли с поручением начальника налоговой службы, чтобы осмотреть кассовые аппараты. Пришли смотреть какую-то частную гостиницу, которой у нас в помине нет. Точного адреса у них не было. Хотели пофотографировать дом. Я им не разрешила. Попросила выйти со двора и сказала, если они собираются что-то фотографировать, то пусть составляют протокол и предоставляют постановление. Они сказали, что у них нет никакого постановления, а только поручения начальника. На поручении не было никакой даты, непонятный адрес», – рассказала Эльвина Семедляева.

По ее словам, налоговики продолжали настаивать, хотели зайти в дом и угрожали полицией, но потом «подошел адвокат, им все объяснил и они разошлись», – добавила она.

5 июня крымский адвокат Эмиль Курбединов​ сообщил, что в дом его коллеги Эдема Семедляева пытаются проникнуть неизвестные люди.

Семедляев – один из ведущих крымских адвокатов, специализируется на политических делах.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал закон об этом. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».