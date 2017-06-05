Матвиенко и Аксенов в лагере «Артек» позаботились об изучении русского языка

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко и подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов 5 июня посетили крымский лагерь «Артек». Они побывали на семинаре «Факторы успешного овладения русским языком: интеграция ресурсов общего и дополнительного образования» и обсудили вопросы поддержки русского языка, сообщает пресс-служба нынешнего правительства Крыма.

Семинар прошел в рамках XI Международного фестиваля «Великое русское слово».

На мероприятии Матвиенко напомнила, что в России реализуется целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 годы, прорабатывается концепция языковой политики, созданы Советы по русскому языку при президенте и правительстве соседней России.

«Это (язык – КР) мощный фактор, который связывает народы бывшего СССР. Понимая это, принят ряд государственных документов по продвижению русского языка в странах ближнего и дальнего зарубежья», – считает Матвиенко.

Сообщалось, что вопрос поддержки русского языка и языков народов России намерены также обсудить на «Ливадийском форуме» в Ялте.

24 мая крымский парламент, подконтрольный России, принял в первом чтении языковой законопроект. Этот документ декларирует равноправие русского, украинского и крымскотатарского на территории полуострова.