Россия: задержан активист, который подал заявку на проведение антикоррупционной акции 12 июня

В городе Глазов в Удмуртии (Россия) полицейские задержали члена партии ПАРНАС Михаила Лазаревича. Это произошло после того, как активист подал уведомление о проведении в городе антикоррупционной акции 12 июня. Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо», в настоящее время Лазаревич находится в отделе полиции. В чем его обвиняют, неизвестно.

В Хабаровске (Россия) в понедельник в связи акцией 12 июня сотрудники Центра по противодействию экстремизму пришли к Алексею Ворсину, координатору местного предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Полицейские требовали от Ворсина проехать в отделение, чтобы составить протокол о нарушениях, которые якобы были обнаружены при организации антикоррупционного митинга. Активист отказался выполнять требование, поскольку у полицейских не было соответствующей повестки.

Как считают активисты, в аннексированном Крыму «Центр Э» не даст провести антикоррупционный митинг, запланированный на 12 июня. У активистов уже начались проверки.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный подал в мэрию Москвы заявку на проведение 12 июня митинга против коррупции. Об этом 29 мая Навальный написал в Твиттере.

Организаторы акции собираются провести шествие от площади Тверской заставы до Охотного ряда, где и запланирован митинг. Заявленное количество участников акции – до 15 тысяч человек.

О планах провести акцию 12 июня, в День России, Навальный сообщал в апреле этого года. Призыв снова выйти на антикоррупционные акции протеста, по словам политика, связан с тем, что власть так и не ответила на сведения о возможной причастности к коррупции председателя российского правительства Дмитрия Медведева.

26 марта в десятках городов России прошли акции протеста. По всей стране были задержаны около полутора тысяч человек. Сам Навальный был арестован на 15 суток.