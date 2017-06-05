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Черногория официально стала членом НАТО

Черногория стала 29-м членом НАТО. Официальная церемония присоединения состоялась 5 июня в Вашингтоне в здании Государственного департамента США.

Присоединение Черногории к организации стран Североатлантического договора состоялась на фоне давления на это балканское государство со стороны России.

Флаг Черногории впервые вывесят у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе 7 июня.

В конце апреля парламент Черногории ратифицировал соглашение о членстве в НАТО, что является историческим поворотом этой страны в сторону Запада. Этому противостояли Россия и пророссийские политические партии в Черногории.

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