Черногория официально стала членом НАТО

Черногория стала 29-м членом НАТО. Официальная церемония присоединения состоялась 5 июня в Вашингтоне в здании Государственного департамента США.

Присоединение Черногории к организации стран Североатлантического договора состоялась на фоне давления на это балканское государство со стороны России.

Флаг Черногории впервые вывесят у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе 7 июня.

В конце апреля парламент Черногории ратифицировал соглашение о членстве в НАТО, что является историческим поворотом этой страны в сторону Запада. Этому противостояли Россия и пророссийские политические партии в Черногории.