Российский музыкант Бутусов стал первым гостем представительства Санкт-Петербурга в Крыму

В рамках Дней Санкт-Петербурга в Симферополе открыто представительство северной столицы соседней России. Первыми гостями российского учреждения в аннексированном Крыму стали подконтрольный Кремлю глава администрации города Геннадий Бахарев, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и российский музыкант Вячеслав Бутусов.

«Открытие представительства Санкт-Петербурга в Республике Крым является знаковым историческим событием. Мероприятия по реконструкции и ремонту учреждения реализованы в рамках соглашения между правительством Санкт-Петербурга и администрацией города Симферополя о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной областях», – сказал Бахарев.

Как сообщалось здесь открыли филиал петербургской Книжной лавки писателей. Помещение в центре города площадью более 500 квадратных метров было отремонтировано за счет бюджета Санкт-Петербурга за семь месяцев, на внутреннюю отделку и фасадные работы потратили 36 млн рублей (более 600 тысяч долларов).

А губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко в этот день присвоили звание «Почетный гражданин Симферополя».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал закон об этом. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».