Очередей на админгранице с Крымом уже нет – Госпогранслужба Украины

К вечеру 5 июня ситуация на админгранице с Крымом стабилизировалась, очередей нет. Об этом Крым.Реалии рассказали в Госпогранслужбе Украины.

Так, по данным Бердянского пограничного отряда, к вечеру возле контрольного пункта «Чонгар» скопления автомобилей не наблюдается.

Как уточнили в Херсонском пограничном отряде, в районе контрольных пунктов «Каланчак» и «Чаплынка» очередей также нет.

В течении дня 3 июня и с утра 5 июня автомобильные очереди наблюдались возле КПВВ «Чонгар».

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница». На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка».