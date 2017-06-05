Крымские школьники знакомились с условиями службы в военной части – Минобороны России

В Крыму на базе авиационного тренировочного комплекса «НИТКА» прошли занятия по допризывной подготовке школьников. Старшеклассники города Саки и Сакского района знакомились с условиями службы в военной части. Детям рассказали о призыве в Вооруженные силы России, сообщает Минобороны России.

Более 150 ребят приняли участие в занятиях по медицинской подготовке, сборке-разборке автомата Калашникова, пользованию общевойсковым защитным комплектом.

«В рамках проходящей в частях Южного военного округа месячника «Армия против наркотиков» офицеры по работе с личным составом и военные психологи провели со старшеклассниками профилактическую беседу, после которой каждый желающий смог сдать экспресс-тест на употребление наркотиков», – говорится в сообщении.

Руководители крымских военкоматов активно призывают местных жителей к контрактной службе в рядах Вооруженных сил России, несмотря на резолюцию ООН, которая запрещает это делать.

С 1 апреля в Крыму стартовал весенний призыв в российскую армию, который продлится до 15 июля.

Ранее третьим комитетом ООН была принята резолюция, принятая, запрещает России призывать жителей полуострова в ряды вооруженных сил России.

Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря 2016 года приняла резолюцию, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией. Данной резолюцией ООН возложило ответственность и соответствующие обязательства на Россию – придерживаться норм Международного права по отношению к оккупированной территории.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».