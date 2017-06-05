Грузовой корабль компании SpaceX успешно пристыковался к МКС

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщает NASA в Твиттере.

4 июня с мыса Канаверал в американском штате Флорида запустили ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем повторного использования Dragon. Корабль должен был доставить на МКС 2,7 тонны груза, в том числе продовольствие и материалы для проведения научных экспериментов.

SpaceX является одной из двух частных космических компаний, заключивших контракты с американской Национальной аэрокосмической администрацией (NASA) на доставку грузов на Международную космическую станцию. Использование ракет Falcon 9 с многократным первой ступенью удешевляет запуск космических аппаратов.

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