Радио Крым.Реалии: Ждет ли НАТО Украину и как Россия полюбила санкции

Во вторник 6 июня утренний эфир Радио Крым.Реалии посвящен вопросам североатлантической интеграции Украины, привыкания российской экономики к санкционному режиму, недовольства проектом реновации Симферополя и другим интересным и важным для крымчан темам.

С 7.00 до 8.30 в программе «Ранкова Свобода» на Крым.Реалии ведущий Юрий Матвийчук будет говорить с гостями о том, что от журналистов ждут украинцы, чего украинцам не стоит ждать от Верховной Рады в ближайшее время и ждут ли украинцев в НАТО. Гости студии: с 7:05 – журналист, эксперт Института массовой информации Роман Кабачий и журналист, медиаменеджер Роман Скрыпин; с 7:35 – народный депутат Украины Оксана Сыроид («Самопомощь») и народный депутат Украины Оксана Корчинская («РПЛ»); с 8:05 – председатель Общественной лиги «Украина-НАТО» Сергей Джерж и генерал-лейтенант Игорь Романенко.

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу с Александром Янковским обсуждаем, почему крымчане недовольны концепцией развития Симферополя, как российская экономика приспосабливается к санкционному режиму и каким образом Европа может решить проблему терроризма. Гости эфира – основатель «Школы эффективного ОСМД» Андрей Саук, один из координаторов киевского Совета по урбанистике Григорий Мельничук, крымский политолог Дмитрий Омельчук, российский общественник в Крыму Илья Большедворов, российский экономист Дмитрий Некрасов и заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00, а также в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26, жители материковой Украины звонить по телефону +38 044 490 29 05 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.