Боб Дилан представил Нобелевскому комитету свою лекцию

Шведская академия объявила в понедельник, что Боб Дилан выполнил все требования лауреата Нобелевской премии и теперь может получить ее денежную часть. Дилан направил в Академию нобелевскую лекцию, как и подобает каждому лауреату премии в области литературы. Денежное вознаграждение поэту и композитору составляет 8 миллионов шведских крон, или в пересчете на доллары США – 922 тысячи.

Доверенное лицо Дилана, Сара Даниус описала выступление лауреата как «превосходное». Представитель Нобелевского комитета заявил, что 26-минутная лекция Дилана была записана в воскресенье в Лос-Анджелесе и ее аудиозапись опубликована на сайте www.nobelprize.org.

Боб Дилан, один из наиболее влиятельных композиторов и поэтов своего времени, работавший в области песенного творчества, получил диплом Нобелевского лауреата и Нобелевскую медаль в апреле. Для получения денежной части премии требовалось представить Нобелевскому комитету свою лекцию.

Боб Дилан не присутствовал на церемонии вручения премии в декабре в Стокгольме, а его слово лауреата было зачитано послом США в Швеции.