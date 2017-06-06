Ко Дню журналиста в Киеве проведут акцию в поддержку Семены и Сущенко

В День журналиста, который отмечают в Украине 6 мая, Министерство информационной политики организовывает акцию в поддержку преследуемых Россией журналистов, в частности – Николая Семены и Романа Сущенко. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Планируется, что преподаватели и студенты Института журналистики Киевского университета имени Бориса Гринченко образуют надпись #free и напишут мелом имена заключенных журналистов.

«Роман Сущенко, Николай Семена и другие журналисты, незаконно удерживаемые на территории, подконтрольной Российской Федерации, – пример профессионалов, действительно верных правде, стандартам журналистики и беспристрастности высказываний», – отмечают в ведомстве.

Начало акции запланировано на 14:30.

Во вторник, 6 июня, Украина отмечает профессиональный праздник работников средств массовой информации – День журналиста.

Национальный союз журналистов Украины в 2017 году назвал в числе приоритетов своей деятельности активизацию усилий по защите украинских журналистов Николая Семены и Романа Сущенко.

Накануне, 5 июня, в подконтрольном Кремлю Железнодорожном районном суде Симферополя состоялось очередное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены. Следующее заседание назначено на 14 июня.

В Крыму журналисту Николаю Семене предъявили обвинение в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов. На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, НСЖУ, МИД Украины, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

ФСБ России в Москве задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали «сотрудником украинской разведки». Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж». Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.