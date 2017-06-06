Украинские пограничники накануне, 5 мая, выявили случай «продажи» места в автомобильной очереди на пункте пропуска «Чонгар» на админгранице с аннексированным Крымом. Об этом 6 июня сообщают на сайте Хесонской ОГА.

«Гражданка Украины на автомобиле подъехала к контрольному пункту «Чонгар», но при проверке контрольных талонов, выдаваемых пограничниками с целью надлежащего контроля за транспортными средствами, военнослужащие установили, что он не соответствует установленному образцу. В ходе общения с гражданкой правоохранители узнали, что к ней обратился некий человек и предложил за 350 гривен «уступить» ей свое место в очереди, на что она согласилась. Она также отметила, что контрольный талон выписал ей «продавец места», – сказано в сообщении.

Пограничники изъяли у женщины поддельный контрольный талон и вернули ее в конец общей очереди. Сообщение по данному факту направили в Национальную полицию Украины, добавили в пресс-службе.

В течение дня 3 июня и с утра 5 июня возле КПВВ «Чонгар» наблюдались автомобильные очереди. Однако к вечеру 5 июня, по данным Госпогранслужбы Украины, ситуация на админгранице с Крымом стабилизировалась, очередей не было.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница». На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».