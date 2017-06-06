Украинский парламент отложил голосование за омбудсмена – Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что украинский парламент 6 июня не будет голосовать за избрание омбудсмена, поскольку Национальное агентство по предупреждению коррупции не успело провести проверку кандидатов. Об этом он сказал во время Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов.

«Сегодня, хотя Верховная Рада укладывалась в полностью предусмотренные законом сроки, мы в ситуации, когда кандидаты в уполномоченного не имеют окончательного прохождения спецпроверки, и, в частности, не имеют результата выводов НАПК. И мы, по закону, не можем начать конкурс и вынуждены дождаться окончательного решения и окончательной спецпроверки», – сказал Парубий.

По его словам, Национальное агентство по предупреждению коррупции попросило парламент предоставить больше времени для проведения проверки всех кандидатов на должность омбудсмена.

28 апреля истек срок пребывания Валерии Лутковской на должности уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Правозащитники отмечают, что они до сих пор ничего не знают о потенциальных кандидатах на эту должность, и призывают выбирать омбудсмена на открытом конкурсе.

Сейчас на должность омбудсмена предложено три кандидатуры: народный депутат Людмила Денисова (фракция «Народный фронт»), народный депутат Сергей Алексеев (фракция «БПП») и адвокат Андрей Мамалыга.

Председатель Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря заявил, что в случае неизбрания омбудсмена до 7 июня должен быть объявлен новый конкурс кандидатов на эту должность.