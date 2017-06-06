Родные «крымского диверсанта» Панова записали видеообращение к Путину

Родные заключенного в Крыму фигуранта «дела крымских диверсантов» Евгения Панова вместе с волонтерами инициативы «Евромайдан SOS» записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с требованием отпустить украинца. Обращение опубликовали на странице «Евромайдан SOS» на Фейсбуке 6 июня – в день, когда Евгений Панов отмечает свое 40-летие.

​«Всем понятно, что судьба Евгения Панова решается не в суде. Поэтому этот видеомесседж мы отправляем прямо в Кремль господину Путину. Мы еще раз напоминаем, что родные политзаключенных продолжают отмечать их юбилеи без самих виновников праздников. #Пораотпускать, Владимир Владимирович», – отметила волонтер «Евромайдан SOS» Александра Сурган.

К Владимиру Путину обратился и родной брат Панова Игорь Котелянец.

«Сегодня мы празднуем день рождения украинского воина и волонтера Жени Панова, которого вы удерживаете в заложниках в Крыму почти год. Он и более 40 других украинских политзаключенных в российских тюрьмах являются свидетельством не вашей победы, они являются свидетельством вашего страха, страха вашей системы перед нашим национальным чувством достоинства. Перед нашей смелостью и самоотверженной борьбой. Вам уже давно не 30, и диктаторы в современном мире хорошо не заканчивают. Поэтому мы обращаемся к вам, призываем вас к мудрости, мудрости сегодня, чтобы в назначенный час Бог и ваш народ проявил милосердие – к вам. Владимир Владимирович, пора отпускать!» – сказал Котелянец.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 2 июня продлил срок содержания под стражей Евгению Панову и Андрею Захтею, обвиняемых в подготовке «диверсий» на территории Крыма, до 7 августа.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.