Парламент Грузии обсудит изменения в Конституцию

Парламент Грузии готовится обсудить изменения в Конституцию, которые вызвали споры в стране Южного Кавказа.

Спикер парламента Иракли Кобахидзе 5 июня сообщил, что проект основного закона, предложенный правящей партией «Грузинская мечта», будет обсуждаться на заседаниях парламентского комитета на этой неделе.

15 мая сотни людей, преимущественно молодежи, сорвали в Тбилиси обсуждение проекта изменений.

Активисты протестовали против предложения перейти от прямых президентских выборов к выборам президента парламентом, а также против предоставления права стороне победителя получить больше мест в парламенте путем перераспределения после выборов и легализации покупки земли иностранцами.

Кобахидзе отметил, что проект будет обсуждаться дважды на пленарных заседаниях в этом месяце и в третий раз – на осенней сессии парламента.

Конституционные изменения были вынесены на общенациональные дискуссии в мае.