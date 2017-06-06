Парламент Грузии обсудит изменения в Конституцию

Парламент Грузии готовится обсудить изменения в Конституцию, которые вызвали споры в стране Южного Кавказа.
Спикер парламента Иракли Кобахидзе 5 июня сообщил, что проект основного закона, предложенный правящей партией «Грузинская мечта», будет обсуждаться на заседаниях парламентского комитета на этой неделе.
15 мая сотни людей, преимущественно молодежи, сорвали в Тбилиси обсуждение проекта изменений.
Активисты протестовали против предложения перейти от прямых президентских выборов к выборам президента парламентом, а также против предоставления права стороне победителя получить больше мест в парламенте путем перераспределения после выборов и легализации покупки земли иностранцами.
Кобахидзе отметил, что проект будет обсуждаться дважды на пленарных заседаниях в этом месяце и в третий раз – на осенней сессии парламента.
Конституционные изменения были вынесены на общенациональные дискуссии в мае.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: