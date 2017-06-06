Прокурор АРК: расследования журналистов – основание для открытия уголовных производств

Журналистские расследования являются основанием для открытия уголовных производств для прокуратуры Автономной Республики Крым. Об этом идет речь в поздравлении прокурора АРК Гюндуза Мамедова работникам украинских СМИ по случаю Дня журналиста.

«Благодаря вашей оперативной работе общество ежедневно получает свежие новости, а для прокуратуры Автономной Республики Крым журналистские расследования являются основаниями для открытия уголовных производств. Вы выполняете свою работу даже тогда, когда она становится опасной, преследуя важную цель – донести правду», – говорится в поздравлении Мамедова.

В Министерстве иностранных дел Украины в День журналиста, который отмечают 6 июня, потребовали от российской стороны прекратить преследование украинских журналистов Николая Семены и Романа Сущенко.

У Киеве в День журналиста анонсируют акцию в поддержку преследуемых Россией журналистов, в частности – Николая Семены и Романа Сущенко.

Во вторник, 6 июня, Украина отмечает профессиональный праздник работников средств массовой информации – День журналиста.