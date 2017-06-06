Тиллерсон: Трамп просил работать над восстановлением отношений между США и Россией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявляет, что президент Дональд Трамп дал ему указание работать над восстановлением отношений между Вашингтоном и Москвой.

По словам госсекретаря, Трамп попросил его сделать так, чтобы информация вокруг расследования о вмешательстве России в президентские выборы в США в прошлом году не помешала налаживанию контактов с Москвой. Он сказал об этом во время визита в Новую Зеландию 6 июня.

Госсекретарь отметил, что на данный момент отношения между США и Россией находятся «на очень низком уровне и ухудшаются».

Ранее в интервью телеканалу NBC Тиллерсон заявил, что вмешательство России в выборы США «хорошо задокументировано», однако подчеркнул, что отношения с Россией необходимо вернуть на уровень, соответствующий американским национальным интересам.

В США ведется расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Американские спецслужбы предполагают, что Россия могла повлиять на исход президентских выборов в пользу республиканца Дональда Трампа с помощью кибератак на серверы Демократической партии и распространения ложной информации в прессе. Кремль категорически отрицает все обвинения.

8 июня перед комитетом по разведке Сената США должен свидетельствовать бывший глава ФБР Джеймс Коми.