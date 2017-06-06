С 1 июля грузовикам частично запретят проезд по дорогам Крыма

С 1 июля на территории Крыма начнет действовать временный специальный порядок проезда некоторых видов тяжеловесного транспорта. Такие ограничения традиционно вводятся летом на территории соседней России с целью обеспечения сохранности дорожного покрытия, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

«Ограничение движения будет действовать на региональных дорогах Крыма в период с 1 июля по 30 сентября 2017 года с 10:00 до 22:00 часов, исключительно при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов по данным Росгидромета по Республике Крым», – говорится в сообщении.

По мнению нынешних властей полуострова, такая мера позволит предотвратить «преждевременное разрушение автомобильных дорог, тем самым исключив дополнительные затраты государства на незапланированный ремонт».

Как сообщалось, на период курортного сезона движение грузовых автомобилей по трассе Керчь-Симферополь будет осуществляться в ночное время суток.

В подконтрольной Кремлю администрации Керчи в 2016 году сообщили, что общая протяженность автомобильных дорог в городе составляет около 400 км, из них 80% практически не пригодны для безопасного движения автотранспорта и требуют ремонта.