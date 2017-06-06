Радио Крым.Реалии: Крым и неустойчивость России

С 2014 года российская экономика переживает период турбулентности. Антироссийские санкции, низкие цены на нефть, отток иностранного капитала оказывают негативное влияние на все экономические показатели.

Как российская экономика приспосабливается к экономическим вызовам? Какой предел прочности у российской экономики? Есть ли у Кремля пространство для реформирования устаревшей системы?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с российским экономистом Дмитрием Некрасовым.

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