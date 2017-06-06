Россия: противники сноса домов в Москве устроили стихийное шествие

В Москве (Россия) во вторник, 6 июня, прошло стихийное шествие против программы сноса домов.

После того как жителей российской столицы не пустили на парламентские слушания в Госдуму, они, взявшись за руки, отправились в здание приемной администрации президента России. Участники шествия скандировали «Это наш город!» и «Мэра Собянина в отставку!».

В парламентских слушаниях законопроекта по программе реновации участвовал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, жители около сотни домов по предварительному перечня программы проголосовали против сноса.

Ранее во вторник комитет Госдумы России по транспорту и строительства одобрил более ста поправок к законопроекту о сносе домов в Москве в рамках так называемой реновации и рекомендовал его ко второму чтению, которое назначено на 9 июня.

В поправках, в частности, указано право на денежную компенсацию для собственников жилья. Кроме того, голоса собственников или нанимателей квартир, которые не приняли участия в голосовании, будут распределяться пропорционально среди проголосовавших «за» или «против» сноса. Из документа убрали пункт, запрещающий обжаловать решение о выселении.

Власти Москвы в рамках программы реновации планирует снести более 4,5 тысячи домов в 85 районах города, а жителей обещают переселить в новостройки. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей, в мае трижды выходили на митинги с требованием отклонить законопроект в Госдуме как нарушающий конституционное право на частную собственность.