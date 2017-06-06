В Москве 6 июня прошло стихийное шествие против программы сноса домов. После того как жителей российской столицы не пустили на парламентские слушания в Госдуму, они, взявшись за руки, отправились в здание приемной администрации президента России. Участники шествия скандировали «Это наш город!» и «Мэра Собянина в отставку!». В парламентских слушаниях законопроекта по программе реновации участвовал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, жители около сотни домов по предварительному перечня программы проголосовали против сноса.