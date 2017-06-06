Мининформ Украины намерен опубликовать книгу крымского журналиста Семены

Министерство информационной политики Украины планирует выпустить книгу крымского журналиста Николая Семены. Об этом 6 июня рассказала исполняющий обязанности министра Эмине Джеппар в комментарии Крым.Реалии.

«Это сборник его публикаций и изданий, которые будут в книжке. Мы сейчас запускаем формальный процесс из-за того, что это государственные средства. Думаю, в течение нескольких месяцев мы напечатаем и опубликуем ее», – сказала Джеппар.

В Киеве 6 мая прошла приуроченная ко Дню журналиста акция в поддержку преследуемых Россией украинских журналистов Николая Семены и Романа Сущенко.

Активисты, студенты и преподаватели Института журналистики Киевского университета имени Бориса Гринченко выстроились с плакатами с изображением Семены и Сущенко, образовав надпись «Free». Участники скандировали лозунг «Free Сущенко! Free Семена!» Этот призыв активисты также написали мелом на площадке перед университетом.

Во вторник, 6 июня, Украина отмечает профессиональный праздник работников средств массовой информации – День журналиста.

Национальный союз журналистов Украины в 2017 году назвал в числе приоритетов своей деятельности активизацию усилий по защите украинских журналистов Николая Семены и Романа Сущенко.

Накануне, 5 июня, в подконтрольном Кремлю Железнодорожном районном суде Симферополя состоялось очередное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены. Следующее заседание назначено на 14 июня.

В Крыму журналисту Николаю Семене предъявили обвинение в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, НСЖУ, МИД Украины, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

ФСБ России в Москве задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали «сотрудником украинской разведки». Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж». Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.