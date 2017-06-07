Ученые Крыма ищут связи с Сирией и государствами Ближнего Востока

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» 6 июня начала работу конференция «Исторические, культурные, межнациональные и религиозные связи Крыма с Сирией и государствами Ближнего Востока», сообщают на сайте музея.

«Выбор тематики конференции обусловлен тем, что Крым в древности и средневековье был своеобразным местом встречи западных и восточных цивилизаций. Культурное и национальное многообразие Крыма обусловлено тесным переплетением религий, обычаев и традиций народов, населявших полуостров на протяжении веков», – говорится в сообщении.

В музее-заповеднике также на 6 июня анонсировали выставку «Херсонес – Сирия и Ближний Восток. Контакты длиной в тысячелетия».

Заповедник «Херсонес Таврический» входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.