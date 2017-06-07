СМИ: в результате стрельбы в парламенте Ирана ранен по меньшей мере один человек

В парламенте Ирана по меньшей мере один человек был ранен в результате стрельбы 7 июня, сообщают местные информационные агентства.

По сообщениям двух полуофициальных информационных агентств, Fars and Mehr, неизвестный вошел в здание парламента и начал стрелять в охранников.

По меньшей мере один из охранников был ранен во время перестрелки, сообщают агентства.

Некоторые сообщает о задержании стрелка, а некоторые пишут, что ему удалось бежать.

Другие детали происшествия пока неизвестны.