СМИ Ирана сообщают о двух отдельных инцидентах стрельбы: в парламенте и в мавзолее Хомейни

СМИ Ирана сообщают о двух отдельных инцидентах стрельбы 7 июня. Один – в парламенте Ирана, второй – в мавзолее Хомейни.

Вооруженный мужчина открыл огонь в мавзолее аятоллы Хомейни на юге Тегерана (столицы Ирана) и ранил несколько человек, сообщает полуофициальное информационное агентство Fars.

Но государственное телевидение сообщило о четырех нападающих, в том числе о террористе-смертнике.

Кроме того, как сообщили ранее некоторые местные СМИ, по меньшей мере один нападающий стрелял внутри парламента Ирана и ранил охранника.

СМИ пишут, что у трех нападающих якобы было два автомата Калашникова и пистолет.

Некоторые СМИ сообщали, что во время двух инцидентов в общем три человека получили ранения.