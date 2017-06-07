Медик: в Севастополе «вырастет детская смертность» после закрытия инфекционного отделения

Бывший главный детский ЛОР-врач Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе Юрий Искренко считает, что закрытие инфекционного отделения для новорожденных в аннексированном Севастополе повлечет за собой увеличение детской смертности. Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

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Так медик прокомментировал закрытие назначенными Москвой властями Севастополя Инфекционно-боксового отделения для новорожденных и недоношенных (ИБОНиН).

«Они (подконтрольные Кремлю власти Севастополя – КР) объясняют закрытие этого отделения тем, что такого нет в Российской Федерации. То есть таких маленьких детей лечат в общих педиатрических отделениях. Это неправильно, отсутствие такого специализированного отделения в Севастополе приведет к большому количеству осложнений, появлению тяжелых патологий и летальным исходам», – сказал Искренко.

Медик сообщил, что маленьких детей, особенно новорожденных, опасно транспортировать для лечения в других городах. До аннексии Крыма в особо тяжелых случаях не детей направляли на лечение в Киев, а выписывали специалистов из столицы.

«До аннексии чаще мы вызывали консультантов из Киева себе, к нам приезжал детский кардиохирург, оперировал детей прямо в нашем центре. Мы не перевозили детей в связи с опасностью их транспортировки. Дети выздоравливали, и у нас эти показатели были на уровне европейских», – подчеркнул Искренко.

В аннексированном Севастополе закрывается Инфекционно-боксовое отделение для новорожденных и недоношенных (ИБОНиН), функционирующее на базе городской больницы №5. Эту тему 5 июня на личных страницах в соцсетях подняли местные активисты. По информации пророссийской общественницы Елены Голубевой, отделение закрылось, в том числе, из-за острой нехватки квалифицированных медиков.

Неоднократно сообщалось, что из соседней России приехали опытные медики, которые помогают крымским врачам. В понедельник, 5 июня, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказывал, что на полуостров едут российские специалисты.

Несмотря на заявления назначенных Кремлем властей полуострова, крымских тяжелобольных детей все чаще стали отправлять на операции или лечение в соседнюю Россию.