Нападения в Тегеране: по меньшей мере 5 человек погибли

Иранские СМИ сообщают о двух отдельных инцидентах со стрельбой в иранском парламенте и храме аятоллы Хомейни в Тегеране, в результате которых погибли по меньшей мере пять человек, около десяти были ранены.

По сообщениям, по меньшей мере трое нападавших начали стрелять в мавзолее Хомейни в южном Тегеране и ранили посетителей. Как сообщил губернатор Тегерана Хоссейн Хашеми государственном заказчику IRIB, один из нападавших подорвался, еще одного убила охрана, другого арестовали.

По словам Хашеми, во время нападения погиб работник, еще несколько были ранены.

Полуофициальное агентство ILNA сообщило об аресте двух нападающих.

В центре Тегерана, по данным местных СМИ, вооруженные неизвестные начали стрелять в парламенте.

Как заявил депутат Элиас Хазрат, двое из нападавших были вооружены автоматами Калашникова, еще один имел пистолет.

По некоторым данным, всего были ранены восемь человек. Кроме того, есть сообщения о гибели охранника.

Один из нападавших подорвал себя на четвертом этаже здания парламента во время противостояния с правоохранителями, сообщил позже IRIB.

Новостное агентство Tasmin сообщило, что четыре человека взяли в заложники внутри здания.

По сообщениям, оба нападения произошли в одно время и, вероятно, были скоординированными.