Российские военные практически на 100% обеспечены новыми образцами вертолетов, сообщает 7 июня пресс-служба российского Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России.

Пресс-служба российского военного ведомства информирует об участии командующего ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова в проверке обеспеченности боевыми и транспортными вертолетами авиационной части армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО в аннексированном Россией Крыму.

«Командующий войсками округа оценил возможности стоящих на вооружении новейших вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-35 и Ми-8АМТШ», – сообщает российский «Интерфакс».

В пресс-службе ведомства отмечают, что «в ближайшее время дислоцированная в Крыму часть армейской авиации получит новый транспортно-боевой вертолет Ми-35, после этого она будет полностью обеспечена новейшими образцами авиатехники».

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил 29 мая в Тбилиси, где он принимает участие в трехсторонней встрече в рамках заседания Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО, что наращивание российского вооружения в аннексированном Крыму угрожает безопасности не только региона, но и всего мира.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».