В Крыму намерены выручить миллиарды рублей от продажи 11 санаториев

Глава Министерства экономического развития подконтрольного Кремлю правительства Крыма Андрей Мельников 7 июня анонсировал продажу 11 санаториев та территории полуострова, принадлежавших ранее крымскому Минздраву.

Как сообщают 7 июня российские СМИ, крымские чиновники надеются выручить от продажи около 1,5-2 миллиардов рублей (от 600 до 900 тысяч гривен – КР).

По словам Мельникова, санатории, выставленные на продажу, уже десятки раз показывали потенциальным инвесторам.

Как сообщает российское агентство ТАСС, в список санаториев, которые крымские власти готовят к продаже, вошли «Прибой», «Солнечный», «Пионер», «Юность», «Ай-Тодор», «Алупка», «Родина», «Республиканский противотуберкулезный санаторий имени Семашко», «Предгорный», «Противотуберкулезный санаторий имени Чехова», «Противотуберкулезный санаторий «Красный маяк».

Накануне депутаты Госдумы России подготовили законопроект, призванный «обеспечить анонимность приходящим на полуостров иностранным инвесторам.

С 2014 года в Крыму действует санкционный режим в связи с непризнанием российской юрисдикции на его территории украинскими властями, руководством Евросоюза и США.