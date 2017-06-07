В Кремле продление санкций ЕС за аннексию Крыма назвали «незаконным»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «незаконным» продление санкций Евросоюза за аннексию Крыма. Об этом Песков сказал 7 июня, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на собственного корреспондента в Москве.

«Это вызывает, безусловно, у нас сожаление. По-прежнему считаем, что эти санкции вредят странам ЕС и нам. Считаем эти санкции незаконными», – заявил Дмитрий Песков.

По его мнению, введенные Евросоюзом санкции «диссонируют с настроением в европейских столицах, поскольку это обоюдоострое оружие».

Послы 28 стран членов Европейского союза 6 июня согласовали продление санкций в отношении Крыма на один год.

Ограничительные меры были введены в марте 2014 года как реакция Европейского союза на кризис в Украине. Они включают, с одной стороны, экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, действующие до 31 июля 2017 года. С другой стороны, это ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, действующие до 23 июня 2017 года.

Кроме того, с 2014 года Запад ввел санкции в связи с дестабилизацией ситуации на Донбассе. Они касаются главным образом российских физических и юридических лиц. Санкции наложены и на некоторые отрасли экономики России.

Кремль отрицает причастность к поддержке сепаратистов на Донбассе, признавая наличие в зоне боевых действий разве что российских «добровольцев». Также Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».