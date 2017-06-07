В Минске началось заседание Контактной группы – Олифер

В белорусском Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Фейсбуке.

Как заявляла ранее Олифер, верификация (задержанных лиц украинской стороной – КР) состоялась в полном соответствии с законодательством Украины и в соответствии со стандартами международного гуманитарного права, теперь украинская сторона на переговорах в Минске настаивает на том, чтобы были обнародованы списки тех людей, кто может быть освобожден, чтобы это увольнение произошло уже в июне.

По последним данным украинской стороны, на оккупированной части Донбасса находится 127 украинских заложников.

Предыдущая встреча контактной группы в Минске состоялась 24 мая.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, по состоянию на февраль 2017 года на Донбассе с начала конфликта погибли более 9,9 тысячи человек.