С площадки у здания суда, где судят Ильми Умерова, эвакуируют машины – активист

В Крыму возле здания подконтрольного Кремлю Симферопольского районного суда, где проходит процесс по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова, проходит эвакуация припаркованных автомобилей.

Об этом сообщил 7 июня активист крымскотатарского движения Заир Смедляев, который опубликовал на своей странице в Фейсбуке фотографии с места события.

По его словам, к зданию суда подъехал эвакуатор, также прибыл кинолог с собакой. Территорию у здания суда освобождают от машин.

Крымские силовики пока не комментируют эти действия.

Несмотря на то, что к зданию суда приехало много людей, чтобы поддержать Ильми Умерова, на заседание пустили только около десяти человек.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд начнет рассматривать по существу дело Ильми Умерова.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров считает преследование Ильми Умерова частью кампании гонений и притеснения крымскотатарского народа в аннексированном Россией Крыму.