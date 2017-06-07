В Крыму расследование симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» проводят 17 следователей ФСБ России. Об этом 7 июня в комментарии Крым.Реалии сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«8 месяцев идет это расследование, его проводят 17 следователей ФСБ. Они до сих пор не могут окончательно расследовать это дело и передать его в суд», – отметил адвокат.

Он добавил, что 7 июня состоялось очередное судебное заседание по продлению меры пресечения фигурантам симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир».

«Судебное заседание проходило в открытом режиме. Мы ходатайствовали о том, чтобы проводилась фото- и видеофиксация, потому что большинство слушателей не смогли вместиться в зал. Суд в этом отказал. Сейчас обвинение утверждает, что эти люди в мире признаны политзаключенными, поэтому их нельзя отпускать», – заявил Курбединов.

12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустем Исмаилов, Узаир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.

В конце февраля стало известно, что Рустема Исмаилова и Айдера Салединова отправили на прохождение психиатрической экспертизы.

Ранее психиатрическую экспертизу проходили Муслим Алиев, Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Эмир-Усеин Куку, Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Ремзи Меметов и Энвер Мамутов.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».