Расследование Transperency International: Поклонская не задекларировала квартиру в Донецке

Экс-прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская вероятно владеет незадекларированной квартирой в Донецке. Это утверждают авторы расследования антикоррупционного центра правозащитной организации «Transperency International – Россия».

Они обнаружили в украинском Государственном реестре прав на недвижимое имущество квартиру в Донецке, зарегистрированную на Наталью Владимировну Дубровскую. Именно эта фамилия часто фигурирует в неофициальных биографиях Поклонской в качестве ее девичьей, хотя официально депутат этого не подтверждала.

Кроме того, владелица квартиры родилась в один день с Поклонской, что также позволяет авторам расследования предположить, что Дубровская и Поклонская – один и тот же человек. Квартира площадью 29,9 м2 находится в Донецке на улице Римского-Корсакова.

В украинском телефонном справочнике есть лишь одна Дубровская Наталья Владимировна – она зарегистрирована в Крыму, в селе Уютное в Сакского района под Евпаторией. Там же, согласно официальной биографии, выросла и Наталья Поклонская. В одном доме с нею зарегистрирована семья Дубровских. Судя по годам рождения, они могут приходиться Поклонской матерью, отцом и старшей сестрой, – полагают авторы расследования. Фамилию «Дубровская» использует в соцсетях и дочь Поклонской.

Сама Поклонская пока не комментировала ситуацию.

Ранее сообщалось, что представители российской партии «Яблоко» отправили запрос в прокуратуру с требованием проверить, почему Поклонская не указала в своей декларации о доходах сведения о муже и автомобиле.

Сама Наталья Поклонская объяснила, что в ее декларации о доходах нет сведений о муже, так как она не состоит в официальном браке.

В своей декларации о доходах за 2016 год Поклонская указала, что заработала 2,6 млн рублей (около 1,2 млн грн – КР). Из декларации также следует, что в собственности у депутата нет ни домов, ни земельных участков, ни транспортных средств.