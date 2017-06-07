В Крыму оштрафовали владельца бойни

В Ленинском районе аннексированного Крыма оштрафовали владельца убойного пункта в поселке городского типа Багерово, сообщает 7 июня пресс-служба госкомитета по ветеринарии подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

Как сообщается, владельца убойного пункта привлекли к административной ответственности на сумму 40 тысяч рублей (около 18 тысяч гривен – КР) за несоблюдение ветеринарно-санитарных требований для боен.

Ветеринарная служба Ленинского района приостановила деятельность убойного пункта до устранения выявленных нарушений, отметили в крымском ведомстве.

В конце мая сообщалось об обнаружении в трех сельских поселениях Симферопольского района Крыма случаев заболевания африканской чумой свиней.

В 2016 году официальный представитель российской службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлия Мелано заявила, что в Крыму фиктивная вакцинация животных привела к вспышке опасных заболеваний. По ее словам, учреждения в Крыму, которые приняли на себя исполнение функций Россельхознадзора, проявили некомпетентность. Это привело к ухудшению эпизоотической ситуации в Крыму, в том числе с африканской чумой свиней и болезнью Ньюкасла.