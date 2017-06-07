В Киеве презентовали книгу об истории крымских татар с рассекреченными советскими документами

В Киеве 7 июня состоялась презентация книги «Полвека сопротивления: крымские татары от изгнания к возвращению (1941 – 1991 годы). Очерк политической истории» крымскотатарской исследовательницы Гульнары Бекировой, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Как рассказала автор книги на презентации, работа посвящена истории депортации крымскотатарского народа. В книгу вошли ранее неизвестные документы официальных советских изданий, с которыми исследовательница работала в крымских, киевских и московских архивах, а также реальные истории, интервью с очевидцами событий. Бекирова добавила, что старалась подать научный материал доступным языком.

«Это многолетняя работа и, как любое исследование, связана с несколькими этапами: архивный поиск, библиографический поиск – несколько лет у меня занял этот кропотливый труд... Здесь много интервью с очевидцами, поскольку сами документы не раскрывают всей полноты этого сложного вопроса. Документы карательных инстанций многое скрывают и много недоговаривают. Я хочу подчеркнуть: это не документы о людях, а документы о деятельности органов. А вот история людей – в их рассказе», – отметила Бекирова.

Послесловие к книге составил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который также присутствовал на презентации, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Я попытался сказать о том, как могло было бы быть, если бы политика за все годы независимости Украины к крымским татарам была иной. Но в истории нельзя ставить такие вопросы, что было бы...» – сказал на презентации книги Чубаров.

Он также добавил, что в Меджлисе намерены рекомендовать МИД Украины распространять издание в украинских посольствах и миссиях за границей.

Издание на украинском языке можно будет купить в книжных магазинах Украины. Однако, по словам автора, книга вряд ли попадет в аннексированный Крым, поскольку у людей могут возникнуть проблемы из-за ввоза книги на полуостров.