В Киеве 7 июня состоялась презентация книги «Полвека сопротивления: крымские татары от изгнания к возвращению (1941 – 1991 годы). Очерк политической истории» крымскотатарской исследовательницы Гульнары Бекировой. Как рассказала автор книги на презентации, работа посвящена истории депортации крымскотатарского народа. В книгу вошли ранее неизвестные документы официальных советских изданий, с которыми исследовательница работала в крымских, киевских и московских архивах, а также реальные истории, интервью с очевидцами событий. Бекирова добавила, что старалась подать научный материал доступным языком.