Экс-прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская опровергла информацию о наличии у нее незадекларированной квартиры в Донецке. Так Поклонская прокомментировала изданию РБК расследование антикоррупционного центра правозащитной организации «Transperency International – Россия».

Поклонская сравнила обвинения с ситуациями, когда «сотрудники правоохранительных органов превышали служебные полномочия и подбрасывали потерпевшим наркотики или патроны, или деньги». «А мне, выходит, решили «подбросить» квартиру. 29 квадратных метров? Знаете, как-то скуповато! Вот интересно, а виллу и яхту они тоже также «обнаруживают»? – сказала Поклонская.

Она также добавил, что «в Донецке бывала проездом».

По данным Transparency International, экс-прокурор аннексированного Крыма Госдумы Наталья Поклонская вероятно не указала в своих декларациях принадлежащую ей недвижимость – квартиру площадью 29,9 м2 в Донецке на улице Римского-Корсакова.

Организация обратилась к председателю Госдумы России Вячеславу Володину с просьбой проверить декларацию о доходах и имуществе Поклонской.

Ранее Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального и российского отделения Transparency International.

После этого гендиректор российского отделения Transparency International Илья Шуманов заявил о намерении заняться расследованием деятельности Поклонской.