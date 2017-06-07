Крым для россиян стал фетишем – аналитик

Культ аннексированного Крыма в России достиг «уровня фетишизма». Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал украинский политический аналитик фонда «Демократические инициативы» Руслан Кермач.

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«Резкий скачок лояльности к президенту России после аннексии Крыма –яркое тому подтверждение. Действительно, для россиян Крым – это фетиш, и в общественном мнении есть четкое устойчивое понимание, что россияне апеллируют чувственным категориям, почему важен Крым. Это возвращение гордости за свою страну, но в материальном положении, когда их отсылаешь к их личному измерению, они понимают, что несут больше издержек», – сказал Кермач.

Эксперт добавил, что руководство России ищет выход из внутрироссийских конфликтов и «замыливает глаза» с помощью пропаганды о внешней агрессии.

«Общество современное, где формируется определенная прослойка людей, будет четко чувствовать разницу между тем, что дает телевидение, и тем, что они видят в альтернативных источниках информации. Этот разрыв начнет расширяться все больше. Я не говорю сейчас о пенсионерах и людях старшего возраста, для них сломать эту парадигму доверия телевизионному ресурсу не удастся. Если молодому поколению, когда оно увидит проблемы в своей повседневной жизни, во внутренней политике, в экономической, социальной сферах, будут продавать Сирию и величие с экранов, то доверие падет», – подчеркнул Кермач.

Россияне назвали главными врагами страны США, Украину и Германию. Причем число респондентов, которые считают Украину самой враждебно настроенной по отношению к России страной, выросло до максимума за все время исследований, и составило 50 процентов. Таковы данные последнего опроса российского «Левада-центра».

Согласно данным опроса «Левада-центра», лидером списка «враждебно настроенных стран» остаются США. Врагом их считают около 70 процентов россиян, однако этот показатель снизился за последние годы.

Главным «друзьями» россияне назвали Беларусь, Китай, Казахстан, Сирию и Индию.