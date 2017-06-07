В Крыму сообщают об отмене спектаклей российского актера Маковецкого

Запланированные в городах аннексированного Крыма выступления российского актера Сергея Маковецкого отменили по неизвестным причинам, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В Севастополе анонсировали выступление Маковецкого с моноспектаклем «Неслучайные встречи» на 7 июня, а на 8 июня ‒ в Симферополе. Афиши спектакля были вывешены на улицах городов.

В кассе Музыкального театра в Симферополе корреспонденту Крым.Реалии сообщили, что не знают причин отмены спектакля с участием народного артиста России.

На странице в социальной сети группы «Крымконцерт», занимавшейся организацией мероприятия, написали: «Уважаемые зрители! Приносим свои извинения, но вынуждены сообщить, что спектакли Сергея Маковецкого в заявленные даты не состоятся. Купленные билеты можно сдать и вернуть деньги по месту приобретения в удобное Вам время. Новые даты спектаклей будут объявлены позже».

Сам Сергей Маковецкий пока не комментировал причин отмены выступлений в аннексированном Крыму.

Российская эстрадная певица Елена Ваенга в июне 2017 года намерена дать сразу шесть концертов в разных городах Крыма. Информация о концертах опубликована на сайте исполнительницы.

Российские артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Так, российской певице украинского происхождения Лолите Милявской на три года запретили въезд в Украину из-за выступлений в аннексированном Крыму в 2015 году. По этой же причине въезд в Украину на пять лет запретили российской телеведущей, участнице шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».