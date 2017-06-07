Фигуранты «дела крымских дезертиров» Максим Одинцов и Александр Баранов заключили договор с адвокатом Валентином Рыбиным, который ранее защищал сотрудников ГРУ России Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат Одинцова по назначению Николай Могуренко.

«Он имеет право пользоваться услугами того защитника, кто ему больше подходит, если обыденными словами говорить, кто ему больше нравится. Наверняка, он (Одинцов – КР) слышал, что Рыбин защищал Александрова и других российских военнослужащих. Он посчитал, что было бы неплохо, если Рыбин тоже осуществлял бы его защиту. Это его право», – сказал Могуненко.

Ранее Одинцова и Баранова защищала группа адвокатов из Одессы. Однако в марте они заявили, что выходят из дела, поскольку у семей обвиняемых нет денег на оплату их работы. После этого оба крымчанина заключили договоры с адвокатами по назначению.

Максима Одинцова и и его сослуживца Александра Баранова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом «Чонгар». СБУ заявляет, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили две статьи Уголовного кодекса Украины – совершили госизмену и дезертирство.

Процесс по «делу крымских дезертиров» начался в Киеве 7 февраля. Дело Максима Одинцова слушается в Дарницком райсуде Киева, а дело другого бывшего украинского военного Александра Баранова – в Подольском райсуде. Защита ходатайствовала об объединении двух дел в одно, однако суд ей отказал.

Подробней о «деле крымских дезертиров» читайте в новом материале Крым.Реалии «Дело крымских дезертиров»: процесс не пошел».

Евгений Ерофеев и Александр Александров – сотрудники ГРУ России, задержанные на территории Украины в 2015 году. В апреле 2016 года их осудили на 14 лет, а потом обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко.