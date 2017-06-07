Экс-прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская намерена просить Генеральную прокуратуру России проверить организацию «Transperency International – Россия» из-за расследования о предполагаемом наличии у нее незадекларированной квартиры в Донецке. Об этом Поклонская заявила в комментарии РБК.

Поклонская подозревает Transparency International в нарушении сразу четырех статей Уголовного кодекса России.

«Я буду просить Генеральную прокуратуру России провести проверку по факту совершенных преступлений. По признакам статей (Уголовного кодекса России – КР) 201 (злоупотребление полномочий лицом, выполняющим управленческие функции, в коммерческих целях), 128.1 (клевета), 137 (распространение сведений о частной жизни без согласия лица в отношении несовершеннолетнего ребенка), 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом)», – сказала она.

Поклонская добавила, что планирует направить запрос в Генпрокуратуру в четверг, 8 июня.

«Потому все, что я пока могу прокомментировать сейчас, – это инициирование проверок. И тогда Transparency International будут действительно заниматься своим делом – пилить дрова», – сказала Наталья Поклонская.

Поклонская также отрицает наличие у нее незадекларированной квартиры в Донецке, о чем говорится в расследовании антикоррупционного центра правозащитной организации «Transperency International – Россия».

По данным Transparency International, экс-прокурор аннексированного Крыма Госдумы Наталья Поклонская вероятно не указала в своих декларациях принадлежащую ей недвижимость – квартиру площадью 29,9 м2 в Донецке на улице Римского-Корсакова.

Организация обратилась к председателю Госдумы России Вячеславу Володину с просьбой проверить декларацию о доходах и имуществе Поклонской.

Ранее Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального и российского отделения Transparency International.

После этого гендиректор российского отделения Transparency International Илья Шуманов заявил о намерении заняться расследованием деятельности Поклонской.