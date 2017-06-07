Украина рассчитывает на помощь ООН в мониторинге ситуации с правами человека в Крыму – Клименко

Деятельность Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине способствует непредвзятому информированию мирового сообщества о ситуации с защитой прав человека. Украина и дальше рассчитывает на помощь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в частности, в мониторинге ситуации в аннексированном Крыму.

Об этом в своем выступлении на 35-й сессии Совета ООН по правам человека заявил постоянный представитель Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Клименко.

«В выступлении были также отмечены усилия Верховного комиссара ООН по правам человека и возглавляемого им Управления (УВКПЧ) по обеспечению мониторингового доступа к Крыму, как это предусмотрено резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 71/205 «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь ( Украина)». Постпред Украины подчеркнул, что наше государство продолжает рассчитывать на поддержку УВКПЧ, и выразил надежду, что ожидаемый визит в Украину Верховного комиссара ООН по правам человека даст импульс дальнейшему улучшению ситуации в сфере соблюдения прав человека», – говорится в сообщении на сайте представительства Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

На заседании Постоянного совета ОБСЕ 25 мая украинская делегация призвала руководство и различные институты ОБСЕ наблюдать за ситуацией с правами человека в аннексированном Крыму, документировать нарушения и реагировать на них.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».