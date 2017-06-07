Число жертв двойного теракта в Тегеране возросло до 13

Число жертв терактов в Тегеране возросло до 13. В результате нападений, произошедшем утром 7 июня, по последним данным, были ранены 43 человека. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Ирана.

Утром в среду, 7 июня, в столице Ирана одновременно произошли два теракта. Вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана. По данным местных СМИ, четверых нападавших убили. Спустя полчаса после первой атаки, случилось вторая: смертник устроил взрыв в мавзолее лидера Исламской революции имама Хомейни. Погиб охранник, несколько человек пострадали.

Ответственность за серию нападений взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».

Тегеран воюет в Сирии в том числе и против «Исламского государства». Но этот теракт – первый, который группировка устроила на территории Ирана.

В прошлом году иранские спецслужбы сообщили, что им удалось предотвратить терракт, который намеревалось организовать «Исламское государство». Правоохранительные органы арестовали нескольких джихадистов с самодельными бомбами.