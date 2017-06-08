Британцы голосуют на парламентских выборах

В Великобритании 8 июня проходят парламентские выборы. Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 22:00 по местному времени, сообщает корреспондент Радіо Свобода.

Окончательных результатов подсчета голосов ожидают в пятницу, однако уже этой ночью может быть известно, какая партия может рассчитывать на большинство в парламенте (не менее 326 мандатов), а следовательно, на право формировать правительство.

Нынешняя правительственная Консервативная партия во главе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй надеется укрепить свое парламентское большинство и получить убедительный мандат на переговорах о выходе из Европейского союза, за что британцы высказались на референдуме прошлого года.

Более 46 млн зарегистрированных британских избирателей должны избрать 650 депутатов в Палату общин, так называемую нижнюю, но главную палату парламента.

На прошлых британских выборах активность составляла 66,4%.

18 апреля Мэй попросила парламент Великобритании объявить досрочные выборы в стране – на три года раньше запланированного срока. Она объяснила это необходимостью сохранения стабильности в период, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского союза.

Летом 2016 британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к европейскому сообществу в 1973 году и станет первой страной, которая ее оставит.