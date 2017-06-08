Ректор ТНУ: «Великое русское слово» стало ширмой для аннексии Крыма

Ректор Таврического национального университета имени Вернадского (Киев) Владимир Казарин считает, что форум «Великое русское слово» в Ялте всегда был политическим мероприятием, которое стало ширмой для аннексии Крыма. Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.
«Организатором форума стала организация, которая всегда была политической – так называемая «Русская община Крыма»... Она изначально ставила политические цели вместе с другой одиозной организацией «Институт стран СНГ». Они готовили произошедшие потом события, но истинный вес и той, и другой организации несоизмерим. Они были той куклой, которая была использована, чтобы сыграть определенную роль, за спиной там стояли совершенно другие люди... Это все оперетта, выстроенная на сцене, а на самом деле стояли российские силовики», – подчеркнул Казарин.
В аннексированной Ялте 5 по 6 июня проходил форум «Великое русское слово», который российские власти полуострова считают международным. Темой мероприятия стал русский язык и русский мир.
Назначенные Кремлемвласти Крыма назвали это мероприятие «гуманитарной операцией по сплочению русского мира».
Фестиваль «Великое русское слово» в аннексированном Крыму приурочили к празднованию Дня русского языка и Пушкинского дня в России. Причем, в организаторах и главных спикерах форума последние годы до аннексии Крыма значились именно те чиновники, которые впоследствии содействовали захвату украинского полуострова: Сергей Аксенов, Владимир Константинов, Сергей Цеков, Сергей Шувайников, Вадим Колесниченко и другие.
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