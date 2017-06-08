В Севастополе сообщают о транспортном коллапсе из-за разминирования бомбы

В Севастополе сообщают о транспортном коллапсе, который, по словам главы подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Дмитрия Овсянникова, наблюдался в городе утром 8 июня.

Как сообщает российский «Интерфакс», проблемы с общественным транспортом возникли из-за работ по разминированию донной мины, во время которых было приостановлено движение некоторых пассажирских катеров.

Издание сообщает о «столпотворении на автобусных остановках» утром в четверг.

«Для перевозки пассажиров с Северной стороны транспортники выделили 80 автобусов, но этого оказалось мало. Пассажиропоток в четверг вырос, поскольку школьники с Северной стороны ехали сдавать ЕГЭ в центральные районы города. Пришлось экстренно искать еще 10 автобусов», – говорится в сообщении.

6 июня стало известно, что в 320 метрах от берега на входе в бухту Севастополя обнаружили магнито-акустическую мину весом около 1000 килограмм.